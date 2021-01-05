بعد مشاركتها في معرض إحلال السيارات.. تعرف على أسعار كيا أوبتيما "هايبرد"

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

ظهرت النسخة الهايبرد من السيارة كيا أوبتيما، في الجناح الخاص بالشركة المصرية العالمية للسيارات EIT، وكيل علامة كيا الكورية الجنوبية في مصر، خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للطاقة النظيفة، الذي انطلق

أمس ويستمر لمدة 3 أيام.

وأعلن وكيل كيا عن السعر المقرر للسيارة الهايبرد "أوبتيما"، الذي يقدر بمليون و200 ألف جنيه.

ولم تكشف الشركة المصرية العالمية للسيارات EIT، عن الموعد

الرسمي لطرح السيارة الهجينة في السوق المحلية، خاصةً أنه الظهور الرسمي الأول لها في مصر.

وتعتمد السيارة كيا "أوبتيما" على سواعد محرك بنزين سعة 2.0 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 154 حصان، بالإضافة إلى المولد الكهربي، ليعطي قوة 201 حصان مع ناقل الحركة سداسي السرعات الأوتوماتيكي .