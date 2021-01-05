بعد ظهورها في معرض إحلال السيارات.. ننشر مواصفات إم جي EZS الكهربائية

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

قدمت شركة المنصور للسيارات وكيل علامة إم جي في مصر، خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، السيارة إم جي EZS الكهربائية.

زودت إم جي EZS الكهربائية، بمحرك PMS Electrical، فيما يبلغ الحد الأقصى للقوة 110 كيلو وات- 148 حصان، بينما يبلغ الحد الأقصى للعزم 350 نيوتن/ مترمرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

ويمكن لـ إم جي EZS الكهربائية الانطلاق من صفر إلى 50 كم/ ساعة 3.1 ثانية، بينما تتسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 8.2 ثانية.

وتبلغ سعة بطاريات الشحن 44.5 كيلو وات/ ساعة، أما متوسط

المسافة التي يمكن قطعها في الشحنة 335 كم، أما أقصى مسافة للشحنة 428 كم، وتصل مدة الشحن بشاحن AC إلى 7.5 ساعة، فيما يمكن شحنها بشاحن DC خلال 40 دقيقة.

أما من حيث الأبعاد فتأتي السيارة بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1644 مم، وقاعدة العجلات 2585 مم، فيما يبلغ وزن السيارة بدون حمولة 1460كجم.

وتزخر إم جي EZS الكهربائية بمجموعة من عوامل الأمان مواصفات الأمان والسلامة، أبرزها نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع

الكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعد الفرامل EBA، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC، وفرامل يد إلكترونية، ونظام الفرامل المؤقت، ونظام مانع السرقة.

وتقدم إم جي EZS الكهربائية، بباقة متنوعة من الكماليات والتجهيزات في مقدمتها مصابيح ليد أمامية، مصابيح إضاءة نهارية، مصابيح شبورة خلفية، ضبط المرايات الخارجية كهربائياً، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، قضبان سقف، علامة إم جي تضئ عند الشحن، وجنوط مقاس 17 بوصة، وتكييف هواء كهربائي، ناقل لنظام القيادة، 3 أنظمة قيادة عادي واقتصادي ورياضي، نظام شحن البطاريات من الفرامل، عجلة قيادة متعدة الوظائف، نظام تثبيت السرعة، مفتاح ذكي لدخول السيارة وتشغيلها، شاشة 8 بوصة ملونة تعمل باللمس، 6 سماعات، وربط الهاتف بالسيارة، وعجلة قيادة جلد، وفرش جلد للمقاعد.