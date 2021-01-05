تبدأ من 133 ألف جنيه.. أسعار 5 سيارات تعمل بالغاز متوافرة في معرض إحلال السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

انطلقت أمس فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

وشهد المعرض مشاركة واسعة للعديد من الشركات السيارات، التي طرحت خلال الفعاليات العديد من الطرازات المجهزة للعمل بالغاز الطبيعي، فيما لم يتم الإعلان عن الأسعار النهائية لبعض الموديلات المشاركة.

وفي السطور التالية تستعرض "سيارات الوفد" أسعار 5 سيارات ملاكي تعمل بالغاز متوافرة في معرض إحلال السيارات.

هيونداي أكسنت RP وإلنترا HD

شاركت جي بي غبور أوتو، وكيل هيونداي في مصر في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للطاقة النظيفة، بسيارتين

مجهزتين للعمل بالغاز الطبيعي، هما هيونداي إلنترا HD، بالإضافة إلى أكسنت RB.

ووفقاً للمسئولين عن جناح شركة هيونداي في المعرض فإن الأسعار النهائية للسيارتين لم يتم الإعلان عنها رسمياً، لكنها من المقرر أن تقدم بزيادة سعرية عن النسخ العادية تتراوح بين 8 آلاف إلى 9 آلاف جنيه.

وبحسب أحدث قائمة سعرية صادرة عن وكيل هيونداي فإن أسعار هيونداي أكسنت RB تبدأ من 209 آلاف جنيه للنسخة البنزين، أما إلنترا HD فيبدأ سعرها من

235 ألف جنيه للنسخة البنزين.

كيا سورينتو

عرضت الشركة العالمية للسيارات EIT وكيل علامة كيا الكورية الجنوبية في مصر خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للطاقة النظيفة السيارة كيا سورينتو المجمعة محلياً والمجهزة للعمل بالغاز الطبيعي بأسعار تبدأ من 550 ألف جنيه لأول فئة، و650 ألف جنيه للفئة الثانية، و750 ألف جنيه للفئة الثالثة.

سوزوكي ألتو وديزاير

أعلنت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي في مصر، خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للطاقة النظيفة عن 3 طرازات تعمل بالغاز الطبيعي في مصر هي سوزوكي ألتو وسوزوكي ديزاير وسوزوكي الفان.

وتأتي سوزوكي ألتو محولة للعمل بالغاز الطبيعي بسعر 133.5 ألف جنيه , أما "ديزاير" غاز طبيعي فجاءت بسعر 213.5 ألف جنيه.