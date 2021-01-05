“حصاد داكار” العطية يواصل هيمنته بالفوز في المرحلة الثالثة وحضور سعودي وإماراتي قوي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شهدت المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2021، مواصلة هيمنة المتسابق القطري ناصر العطية بفوزه بها، مُقلصاً الفارق مع ستيفان بيترانسيل المتصدّر، في الوقت الذي ارتكب فيه كارلوس ساينز خطأً ملاحيًا فادحًا كلّفه غاليًا، ومن جانبهم، افتتح ثلاثيّ الصدارة الطريق في مرحلة اليوم، بخسارة جميعهم بعض الوقت في الكيلومترات الأولى.

إلا أن الخبرة ووتيرتهم القوية سرعان ما بدأت بالظهور بالوصول إلى نقطة التدقيق الثانية عند الكيلومتر 88 وبدأت المنافسة الثلاثيّة بينهم مجدّدًا، وقد كان أداؤهم متقاربًا للغاية في الكيلومترات التالية، إلى أن حلّت الكارثة بساينز.

حيث ضلّ بطل النسخة الماضية طريقه وخسر أكثر من نصف ساعة بعد أن كان الأسرع عند نقطة التدقيق الثالثة، في حين واصل العطيّة تقديم الوتيرة الأسرع في الأمام بالتزامن مع بروز منافسٍ جديد متمثّلٍ في زميله هنك لاتيغان، لكنّ العطيّة تمكّن من إنهاء المرحلة البالغ طولها 403 كلم الممتدّة حول وادي الدواسر في توقيت وقدره 3 ساعات و17 دقيقة و39 ثانية.

كما تقدم العطيّة على زميله لاتيغان بفارق دقيقتين و27 ثانية، بينما حلّ متصدّر الترتيب العام ستيفان بيترانسيل في المركز الثالث وخسر 4 دقائق على صعيد أفضليّته في الترتيب العام، ليُصبح بذلك العطيّة على بُعد 5 دقائق عنه.

ومن جانبهم، فقد حلّ السعوديّ ياسر بن سعيدان في المركز الرابع على بُعد 7 دقائق و9 ثوانٍ عن العطيّة في هذه المرحلة على متن سيارة “سي.آر9″، وبدوره قدّم الشيخ خالد القاسمي وتيرة قويّة هذا اليوم ونجح في وضع سيارة بيجو الخاصة بفريق أبوظبي ريسينغ في المركز الخامس.

كما حلّ الفرنسي سيباستيان لوب سادسًا بعد أن تقدّم بأقلّ من نصف دقيقة على مارتن بروكوب، في الوقت الذي أكمل فيه ماثيو سيرادوري، ووي هان وسيريل ديبريه ترتيب العشرة الأوائل.

وقد أكمل ساينز المرحلة متأخّرًا بـ 31 دقيقة وثانيتين عن العطيّة وتراجع نتيجة لذلك إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 33 دقيقة عن الصدارة، وكان الهولندي بيرنارد تين برينكي يتّجه للحلول رابعًا في هذه المرحلة، لكنّه تعرّض لحادث وانقلبت سيارته من دون تعرّضه لأيّة إصابات هو وملّاحه، لكنّ حلمه بتحقيق نتيجة قويّة في الرالي تبخّرت نتيجة لذلك.

وهاكم ترتيب العشرة الأوائل بعد المرحلة الثالثة: