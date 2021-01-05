“حصاد داكار” برايس يفوز بالمرحلة الثالثة وهاوي ينتزع صدارة الترتيب العام

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – شهدت المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية 2021، اليوم الثلاثاء، تحقيق توبي برايس انتصاره الثاني، في الوقت الذي تقدّم فيه الأمريكي سكايلر هاوس إلى صدارة الترتيب العام، ومن جانبه، فبعد معاناته من مُجريات يوم الاثنين، دخل درّاج “كاي تي ام” في معركة مع كيفن بينافيديس درّاج هوندا في ضمن مرحلة الثلاثاء البالغ طولها 403 كلم الممتدّة حول وادي الدواسر.

ومثل ما حدث في اليومين الماضيين، فقد خسر المفتتحون للمسار بعض الوقت في الكيلومترات الأولى، قبل أن يتحسّن الوضع لاحقًا بالنسبة لبرايس، وبينافيديس، وماتياس والكنر، في حين تمكّن بينافيديس من توسيع أفضليته إلى دقيقة أمام برايس عند نقطة 183 كلم، لكنّ الأسترالي ردّ على ذلك في النصف الثاني من المرحلة، متقدمًا في الأمام بعد 292 كلم.

ومع حلول نهاية المرحلة الخاصة، كان برايس متقدمًا بفارق دقيقة و13 ثانية أمام غريمه الأرجنتيني ليقتنص فوزه الثاني في يومين والـ 13 بالمراحل خلال مسيرته في داكار، وفي المقابل، أكمل والكنر زميل برايس في “كاي تي ام” المراكز الثلاثة الأولى، بفارق دقيقتين و36 ثانية، بينما سجّل هاوس نتيجة قوية بحلوله رابعًا أمام ثالث الدراجين المصنعيين للعلامة النمساوية سام ساندرلاند، وبذلك يتقدم هاوس بـ 33 ثانية أمام بينافيديس في صدارة الترتيب العام.

من ناحية أخرى، استطاع خافيير دي سولتريه دراج هوسكافارنا التقدم من المركز الخامس إلى الثالث امام برايس، والذي بدأ اليوم من المركز الـ 16، ساندرلاند وأفضل دراجي ياماها روس برانش، أما خوان باريدا متصدر الأمس ودراج هوندا، فقد تراجع إلى المركز الثامن الإجمالي، بفارق 9 دقائق عن الصدارة بعد خسارته ما يقرب من 25 دقيقة لصالح برايس، في حين خسر زميله وحامل اللقب ريكي برابيك أكثر من 21 دقيقة وتراجع خارج العشرة الأوائل في الترتيب الإجمالي.

في الختام، هُناك دراج آخر عانى اليوم، وهو بابلو كوينتانيلا، الذي كان في المركز الرابع مع بداية اليوم، لكنه الآن تقهقر إلى المركز الـ 12، بفارق مركز وحيد أمام برابيك.

وهاكم ترتيب العشرة الأوائل بعد المرحلة الثالثة: