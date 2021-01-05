"كمامة هوندا" تدهس الفيروسات في 15 دقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة هوندا (عملاق صناعة السيارات اليابانية) عن ابتكار فلتر هواء جديد يمكنه القضاء على الفيروسات.

وطورت الشركة منتج "كوروماكو Kurumaku" الياباني المضاد للفيروسات، لفلاتر هواء مقصورات السيارة، الذي يعمل حرفياً كقناع لمقدمة سيارتك.

ويتم تركيب المنتج من أعلى فلتر الهواء فيقوم بعمل كمامة لمقدمة السيارة لمنع انتشار الفيروسات، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويلتقط الفلتر رذاذ الفيروس من خلال السطح ويقلص حجمه ثم يدمره مستعيناً بتقنية معالجة تحويل زنك الفوسفات الكيميائية، بحسب بيان صادر عن شركة هوندا اليابانية.





ويعتبر البعض أنه في ظل تفشي وباء كورونا وتحور سلالات جديدة للفيروس، يأتي هذا الابتكار الياباني ليكون منقذاً.

وأكدت ”هوندا“ أن منتج "كوروماكو Kurumaku " قادر على القضاء على 99.8% من قطرات الفيروس في غضون 15 دقيقة من تشغيل إعادة دوران الهواء، و99.9% بعد 24 ساعة.

وذكر موقع ”غالوبنيك“، أن فلتر "كوروماكو Kurumaku "الذي تم وضعه في سيارة ”Honda N-Box“ قتل 99.8% من بكتيريا الإشريكية القولونية المحمولة جواً في 15 دقيقة، و99.9% بعد 24 ساعة.

وفي الوقت الحالي، يتوفر قناع "كوروماكو Kurumaku " في اليابان فقط ولسيارة ”Honda N-Box Kei“ بتكلفة نحو 64 دولارا، ومن المتوقع في النهاية أن يتم توفيره في طرازات أخرى.