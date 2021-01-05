صور.. شيروكي "تراك هوك" الجديدة بأقوى محرك على الأرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح جييب خلال أيام قليلة النسخة الأحدث من طراز جراند شيروكي "تراك هوك" بمواصفات وقدرات هائلة.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، في تقرير بالصور، مواصفات وقدرات النسخة الجديدة من فئة "تراك هوك"، كاشفا عن قوة هائلة للمحرك والتكلفة الرسمية للطراز وأبرز الكماليات.

ويطرح طراز "تراك هوك" الجديد بمواصفات عالية الأداء وبفئة وحيدة، وبسعر 89,165 دولارا.





المحرك

ومحرك الطراز من أقوى محركات الدفع الرباعي في العالم، وهو محرك Hellcat الذي ينتج قوة (707 أحصنة) وعزم دوران 645 لفة/قدم.

مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.4 ثانية، ما يجعل طراز جراند شيروكي تراك هوك، من أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم.





التقنيات

وطراز تراك هوك الجديد بقدرات تقنية متميزة، تشمل، شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.4 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، "واي فاي" يدعم شبكة الجيل الرابع 4G LTE.





الأمن والحماية

وكشف "كار أند درايفر" عن أنظمة الأمن والحماية التي يطرح بها الطراز للبيع، وتوفر قيادة أكثر أمانا للسائق، أبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، بخلاف تقنية stop-and-go،وكاميرات خلفية لرصد المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها.