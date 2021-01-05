"بي إم دبليو M8 جران" الجديدة.. رفاهية وقوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بي إم دبليو الألمانية عن النسخة الأحدث من طراز M8 جران كوبيه عالي الأداء الذي سيطرح في 2021.

وقالت الشركة ،الطراز ضمن السيارات المتوفرة للأسواق بمحركات تنتج ما يزيد عن (600 حصان)، وسيتوفر بخيارات أكثر على مستوى الألوان تشمل الرمادي والأسود والأحمر.





الأسعار

وقال موقع "كار أند درايفر"،يتوفر من طراز بي إم دبليو الجديد فئة وحيدة للبيع، بتكلفة تصل لـ 131,995 ألف دولار.

المحرك

وفيما يخص المحرك، كشف الموقع عن أن الطراز بنسخته الأحدث لعام 2021، يطرح بمحرك V8 توربيني مزدوج، بسعة 4.4 لتر ويعمل بنظام دفع رباعي، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





التقنيات

وضمن الكماليات، كشف "كار أند درايفر" عن القدرات التقنية التي تطرحها بي إم دبليو ضمن طراز M8 لعام 2021، وتشمل شاشة عرض معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.3 بوصة، تعمل بنظام أبل كار بلاي، وتفتقر لنظام أندرويد أوتو.

ويحظى الطراز بخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت "واي فاي"، مع نظام صوتي من ماركات Bowers & Wilkins و Harman/Kardon مكون من 16 سماعة مكبرة.







