توفير أكثر من 1200 جنيهًا شهريًا بعد تحويل سيارتك لـ الغاز "تفاصيل"

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب محبي عالم السيارات في مصر، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بالقاهرة .

معرض تكنولوجيا وتحويل وإحلال المركبات، يعُد من المنافذ المهمة للتعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، إضافة إلى التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات.

واستعرض في وقت سابق، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تقرير، استعرضه رئيس الوزراء، أن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادى، إذ يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حاليًا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين "80" 6.25 جنيه، وبنزين "92" 7.5 جنيه للتر، لافتًا إلى أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن

له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيهًا شهريًا عندما يكون

وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد، مضيفًا أن الاحصائيات الدولية أشارت إلى ارتفاع عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى العالم إلى أكثر من 28.5 مليون سيارة ومركبة أخيرًا.