سيارات الغاز.. أبرز 5 معلومات لأهمية معرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال المركبات

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب محبو عالم السيارات في مصر، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم للمعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة - غاز- بالقاهرة.

معرض تكنولوجيا وتحويل وإحلال المركبات، يعُد من المنافذ المهمة للتعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، إضافة إلى التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات.

وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز

-يقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري، بمشاركة ووزراء النقل والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

- تنطلق مبادرة تحويل السيارات للعمل

بالغاز الطبيعي خلال فعاليات المعرض بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية.

- يتضمن المعرض عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل ونماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، واستعراض تجارب الإنتاج وبحث سبل التعاون المقترحة.

-يشمل المعرض، جناح خاص للوزارات والبنوك وشركات التأمين لتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل

بالغاز الطبيعى بالشروط الخاصة بالمبادرة للاستفادة منها، كما يتضمن عقد ورش عمل للتوعية بخطوات إتمام التحويل والاستفادة الاقتصادية وبرامج التمويل المتاحة.