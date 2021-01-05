رحلة بالصور.. أقوى محركات شاحنات "بيك أب" عبر التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدرات هائلة تتميز بها شاحنات "بيك أب" مثل عزم السحب، و حمل الأوزان، والدفع الرباعي، ما يجعها المفضلة لدى اقتحام الطرق الوعرة.

وعبر التاريخ تم طرح مجموعة مميزة من الشاحنات من فئة "بيك أب"، بأقوى المحركات حققت مبيعات هائلة خاصة لدى عشاق المغامرة.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "هوت كارز"، قائمة تضم شاحنات "بيك أب"، التي توفرت بأقوى المحركات على الإطلاق عبر التاريخ.

وضمت القائمة محرك شيفروليه Small-Block V8 بسعة 5.7 لتر، الذي طرحته شيفروليه لشاحناتها في الفترة بين عام 1969 و عام 1998.



من بعده، جاء محرك Dodge/Chrysler Slant Six بسعة 3.7 لتر، الذي طرحته دودج لشاحناتها في الفترة بين عام 1964 و عام 1687.

ومحرك محرك Ford Modular V8 من ماركة فورد، الذي طرحته الماركة الأمريكية بداية من عام 1991.

ومحرك Cummins B بسعة 5.9 لتر، الذي طرح بعدد من أبرز الشاحنات في الفترة بين عام 1989 وحتى عام 1998.

ومن ماركة فورد، جاء أيضا ضمن القائمة، محرك Inline-Six بسعة 4.9 لتر، الذي طرح بعدد من أبرز شاحنات الماركة الأمريكية في الفترة بين عام 1965 وحتى عام 1996.

ومحرك Big-Block V8 بسعة 7.2 لتر، الذي طرح بعدد من أبرز شاحنات ماركة دودج في الفترة بين عام 1972 وحتى عام 1978.

محرك آخر من فورد جاء ضمن القائمة، هو محرك V8 بسعة 5.4 لتر، الذي طرح بعدد من أبرز شاحنات الماركة الأمريكية في الفترة بين عام 1993 وحتى عام 2004.

في ختام القائمة، جاء محرك Power Stroke V8 من ماركة فورد بسعة 6.7 لتر، الذي طرح بعدد من أبرز شاحنات الماركة الأمريكية في الفترة بين عام 2011 وحتى عام 2015.