خبير : الإقبال الجماهيري على معرض "إحلال السيارات" فاق التوقعات

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي يواكب التحول العالمي للاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأكد "مصطفى"، أن السيارات العاملة بالغاز الطبيعي تحقق وفراً مادياً كبيراً للمواطن والدولة، خاصةً أن تكلفة تشغيل المركبة بالغاز الطبيعي يوفر أكثر من نصف

تكلفة تشغيلها بالوقود التقليدي، فضلاً عن إطالة العمر الافتراضي لمحرك السيارة، والحصول على طاقة أعلى نظراً لأن الغاز وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين"نحو 120 أوكتان"، بالإضافة إلى تقليل كمية التلوث التي تنتج من الانبعاثات الكربونية الضارة في ظل الوقود التقليدي، وكذلك خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وأشاد خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، بالإقبال الجماهيري الكبير على المشاركة في مبادرة الإحلال خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي فاق التوقعات، مضيفاً أن الحوافز وبرامج التمويل التي أعلنت عنها الحكومة المصرية الخاصة بالمشروع شجع المواطنين أصحاب السيارات القديمة على الاستفادة من المبادرة القومية.

وصرح بأن القيادة السياسية تسعى بقوة للتحول نحو الغاز الطبيعي، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة فى الاكتشافات الأخيرة الضخمة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.