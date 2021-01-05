بالصور.. شاهد السيارات الملاكي العاملة بالغاز المشاركة في معرض إحلال السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

شهد المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشاركة عدد من السيارات الملاكي التي تحظى بانتشار واسع في السوق المصرية.

وجاءت السيارات المشاركة في المعرض بعد تعديلها بواسطة الوكلاء المحليين لتعمل بطاقة الغاز الطبيعي.

وتنشر "سيارات الوفد" في السطور التالية بالأسماء والصور السيارات المشاركة في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

كيا سورينتو

شاركت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT" الوكيل الحصرى لعلامة كيا الكورية الجنوبية في فعاليات المعرض بسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الفاخرة "سورينتو" المجمعة محلياً.

نيسان "صني" و"سنترا"

شاركت شركة نيسان موتور إيجيبت في فعاليات المعرض بالسيارة نيسان صني المجمعة محلياً موديل 2021، وكذلك السيارة نيسان سنترا.

سوزوكي ديزاير وألتو

شاركت شركة مودرن موتورز، وكيل علامة سوزوكي في مصر في فعاليات المعرض بالسيارتين سوزوكي ديزاير وألتو بعد تحويلهما للعمل بالغاز.

إم جي 5

شاركت شركة المنصور للسيارات وكيل

علامة إم جي في مصر في فعاليات المعرض بالسيارة إم جي 5 بعد تحويلها للعمل بالغاز.

شيفروليه أوبترا

شاركت شركة المنصور للسيارات وكيل

علامة شيفروليه في مصر في فعاليات المعرض بالسيارة شيفروليه أوبترا المجمعة محلياً بمصانع جنرال موتورز بعد تحويلها للعمل بالغاز.

هيونداي أكسنت RP وإلنترا HD

شاركت مجموعة جي بي غبور أوتو في فعاليات المعرض بالسيارتين المجمعتين محلياً هيونداي إلنترا HD وهيونداي أكسنت RP بعد تحويلهما للعمل بالغاز.

لادا جرانتا

شاركت شركة الأمل للسيارات وكيل علامة لادا الروسية في مصر بالسيارة لادا جرانتا موديل 2021 المجمعة محلياً في فعاليات المعرض بعد تحويلها للعمل بالغاز.

بي واي دي F3

شاركت شركة الأمل للسيارات وكيل علامة بي واي دي الصينية في فعاليات المعرض بالسيارة لادا جرانتا موديل 2021 المجمعة محلياً بعد تحويلها للعمل بالغاز.