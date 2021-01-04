تعرف على كيفية استبدال "عربيتك القديمة" بأخرى "جديدة" في مبادرة إحلال السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

انطلقت صباح اليوم فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ويستهدف المعرض الارتقاء بحياة المواطن المصري من خلال توفير وسائل نقل الأفرادتواكب التطورات العالمية، فضلاً عن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، والاستفادة باكتشافات الغاز الطبيعي الضخمة التي تحققت

خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن التفاصيل الكاملة لكيفية استبدال المواطنين لسياراتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز

في إطار مبادرة إحلال السيارات.

وتستمر المبادرة لمدة ثلاث سنوات، وتقدم "سيارات الوفد"، في السطور التالية كيفية استبدال المواطنين سيارتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز

الطبيعي:

- التسجيل إلكترونيا على موقع المبادرة التابع لوزارة التجارة والصناعة على الإنترنت WWW.GOGREENMASR.COM

- بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني على موقع الوزارة على الإنترنت تتم عملية مراجعة الشروط ومدى تطابقها على المتقدم للحصول على سيارة جديدة.

- عند تطابق الشروط على المتقدم والمسجل على الموقع الإلكتروني، سيتم إرسال رسالة إلكترونية أو على الهاتف المحمول إلى المتقدم لتوجيهه للتعامل مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة، التي يصل عددها إلى 9 بنوك.