تعرف على عدد السيارات التي وصلتها تيسلا في 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت تيسلا من توصيل 499,550 سيارة في 2020، أي أقل بالكاد من هدف إيلون ماسك بتوصيل 500,000 سيارة، مع إنتاج 509,000 سيارة تقريبًا.

رغم عدم تحقيق الهدف النهائي إلا أن الرقم يظل تحسناً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية لتيسلا، مع ارتفاع المبيعات بـ 36% مقارنة بـ 2019.

تيسلا لا تزال في المراحل الأولى من أهداف التوسع العالمي، مع الإعلان عن اتفاقية أخيرة بين ماسك ووزير النقل الهندي لبدء مبيعات تيسلا في الهند هذا العام.. وتنوي الحكومة الهندية إطلاق خطة تحفيزات جديدة بـ 4.6 مليار دولار – 17.2 مليار ريال، بحلول 2030 لدعم البنية التحتية الكهربائية وتشجيع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية.

كما أكدت تيسلا على بدء إنتاج موديل Y كروس أوفر الجديد في مصنع شانغهاي Gigafactory الصيني مع بدء توصيل الطلبات “قريبًا”.