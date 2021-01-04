نجم تطلق منظومة “منافذ” للتأمين على السيارات الأجنبية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة نجم لخدمات التأمين مشروع إدارة منظومة “منافذ”، والمختصة في بيع وثائق التأمين للسيارات الأجنبية الداخلة والعابرة لأراضي للمملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية، بالإضافة إلى مباشرتها الحوادث المرورية التي تتعرض لها هذه السيارات داخل الأراضي السعودية.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع توجهات البنك المركزي السعودي (ساما) في تحسين جودة وكفاءة الخدمات التأمينية المقدمة، وتعزيزًا لدور القطاع في تحقيق عوائد اقتصادية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وأوضح الدكتور “محمد السليمان” الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين أن الشركة تحرص على تعزيز الأداء التشغيلي لقطاع التأمين على السيارات في المملكة ورفع جهوزيته.

وأكدّ السليمان أن منظومة “منافذ” تمثل قيمة مضافة لخدمات التأمين على السيارات في المملكة، مما يرتقي بالخدمات التأمينية والمنتجات الإلكترونية المخصصة لهذا القطاع، عبر توفير خدمات ذكية متقدمة في مجال التأمين ستنعكس جميعها إيجابًا على تجربة العميل.