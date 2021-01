جمس يوكن 2021 أهم المعلومات والفروقات بين فئاتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع وصول جمس يوكن 2021 الجديدة كلياً للسوق السعودي، نعرض لكم أهم مزايا ومواصفات السيارة وفئاتها المختلفة.

في البداية، تتوفر السيارة بخيارين من المحركات الأول 5.3 لتر 8 سلندر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر والآخر لفئة دينالي سعة 6.2 لتر 8 سلندر بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر يتصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات باستهلاك وقود 9.8 كيلومتر لكل لتر.

في حين تأتي السيارة بواجهة أمامية بأبعاد مرتفعة قياسية في طرازات SLE/SLT، حصرية لمنطقة الشرق الأوسط، مع شبك أمامي جديد متعدد الأبعاد من الكروم البرّاق مع لمسات من اللون الأسود أو الكروم، في حين أن سعة صندوق التحميل (خلف صف المقاعد الثالث) 722.2 لتر في جميع موديلات يوكون.

أنظمة السلامة:

كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة

نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي

نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف

نظام الإنذار الخلفي والأمامي للمساعدة على ركن المركبة

نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء

نظام مراقبة المسافة الأمامية

نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار

وهاكم مواصفات كل فئة على حدة:

1- فئة SLE الأساسية:

ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات

نظام معلومات ترفيهي بريميوم بشاشة 10.2 إنش

لوحة عدادات رقمية 8 إنش

إضاءة LED للمصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف

2- فئة SLT:

جنوط ألمنيوم 20 إنش

مبرد في الكونسول الأوسط

مقاعد كهربائية بـ 8 وضعيات

نظام سمعي بـ 9 مكبرات صوت

7 وسائد هوائية

شحن لاسلكي

ميزة الفتح والتشغيل بدون مفتاح مع نظام فتح الأبواب عن بعد

مصد أمامي مرتفع يوفر ارتفاعاً مناسباً عند القيادة على الطرقات الوعرة

نظام وسائط المقاعد الخلفية الجديد كلياً شاشتين ملونتين قياس 12.6 إنش تعملان باللمس مع ميزة مشاركة المحتوى وإمكانية إمالتهما

3- فئة AT4:

نظام دفع كلي باستجابة فعالة

زيادة زاوية ارتفاع مقدمة السيارة بمقدار 34 درجة.

لمسات كروم

نظام تعليق هوائي متكيف

قفل تفاضلي إلكتروني

جنوط “جوديير” 20 إنش لجميع التضاريس

داخلية رياضية بلمسات جمالية خاصة بفئة AT4

4- دينالي:

تصميم حصري للوحة العدادات

نظام عادم مزدوج مع فتحتين من الفولاذ غير القابل للصدأ

نظام عادم مزدوج مع فتحتين من الفولاذ غير القابل للصدأ نظام سمعي بـ 14 مكبر صوت

جنوط ألمنيوم 22 إنش

رؤية محيطية HD

تصميم خاص للشبك الأمامي

أربعة ألوان حصرية للمقصورة الداخلية مع اللمسات الأصلية من الخشب

