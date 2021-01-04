موجز الخليج 365 للسيارات.. أول تريلا بالغاز و ذكاء مرسيدس EQS

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة شيفروليه النقاب عن سيارتها بولتBOLT EUV الجديدة المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الكهربائي.

كشفت شركة تويوتا، اليوم الإثنين، النقاب عن السيارة C+Pod الصغيرة المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي، والتي تم تجهيزها بمقعدين فقط.

أعلنت شركة مرسيدس بأنها ستجهز سيارتها EQS الجديدة بشاشة XXL فائقة بهدف رفع مستوى نظام المعلومات والترفيه ووسائل الراحة في السيارة.

شهد المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"، في القاهرة إطلاق مشروع تريلا.