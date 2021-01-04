لبحث تعزيز التعاون.. مدير المخابرات المصرية في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى السودان، الإثنين، مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، في زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون بين البلدين.

وأصدرت السلطات السودانية بيانا جاء فيه، إن الوزير عباس كامل التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي".



وأضاف البيان، أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، وذلك بحضور مدير جهاز المخابرات العامة السوداني، الفريق جمال عبد المجيد والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.

ومطلع الأسبوع الجاري، أجرى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.





وتبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وأكد البرهان خلال الاتصال متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص السودان على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة لرئيس مجلس السيادة والشعب السوداني الشقيق بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال.





وأكد الرئيس المصري حرص القاهرة على مواصلة التعاون مع السودان في كافة المجالات، والتنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.