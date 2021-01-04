عملة جديدة في بريطانيا بعيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دار سك العملة الملكية البريطانية الإثنين أنه سيتم إصدار عملة خاصة فئة خمسة جنيهات إسترلينية (6.70 دولار) .

الإصدار الجديد من العملة يأتي قبيل حلول عيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية الـ 95.

وسيتم نقش شعار "My heart and devotion" أي قلبي وإخلاصي ، على العملة المعدنية وذلك في إشارة إلى وعد الملكة لرعايها أثناء أول رسالة متلفزة للملكة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد في خمسينيات القرن الماضي.

وهذه العملات من فئة 5 جنيهات إسترلينية ليست للاستخدام اليومي وتقليديا تصدر فقط من أجل المناسبات الخاصة جدا.

يذكر أن العملات المعدنية العادية وأوراق النقد في بريطانيا تحمل صورة الملكة التي يحل عيد ميلادها في 21 نيسان/إبريل.

ويأتي الاحتفال هذا العام عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل "لحظة رائعة"، مؤكدا أن بلاده ستكون "مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج".

وقال جونسون في كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة "إنها لحظة رائعة.. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود الينا أن نستفيد منها إلى أبعد حدود".