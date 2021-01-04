موجز الخليج 365 للسياحة.. 6 فنادق تتحدى كورونا ورسالة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

مددت الدنمارك حظرها على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، ونصحت أيضا مواطنيها بعدم زيارة البلاد في رحلات عمل.

أكدت الإمارات التزامها بدعم العمل العربي المشترك لتنمية القطاع السياحي وتسريع تعافيه.

قال وزير السياحة والآثار المصري إن إيرادات السياحة بلغت 4 مليارات دولار في 2020، انخفاضا من 13.03 مليار في 2019، بفعل جائحة كورونا.

كان عام 2020 الأسوأ في صناعة الفنادق، خاصة أن هناك الآلاف تم إغلاقه حول العالم، ولكن يقتنص الفرص في 2021 مع استئناف السفر.