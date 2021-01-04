أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يرتفع 15 جنيها خلال ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت أسعار الذهب في مصر، الارتفاع في تعاملات مساء اليوم الإثنين، بالتزامن مع قفزة جديدة لأسعار المعدن النفيس عالميا.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.

وقفز جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، خلال تعاملات مساء الإثنين، إلى 843 جنيها بالمقارنة مع 828 جنيها، سعر إغلاق الأمس، ليكسب الجرام نحو 15 جنيها دفعة واحدة في 24 ساعة فقط.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى مستوى 963.5 جنيه، بالمقارنة مع 946.25 جنيه خلال تداولات أمس الأحد، بزيادة 1.25 جنيه عن سعر الصباح، حسب منصة " آي صاغة" للمجوهرات، والذهب.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 722.50 جنيه بالمقارنة مع 709.75 جنيه خلال تعاملات الأحد.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 6744 جنيها، مقابل 6624 جنيها أمس، وبزيادة 8 جنيهات عن سعر الصباح.

قفزة عالميا

وبدأت أسعار الذهب العام الجديد بقفزة 2% في منتصف تداولات الإثنين، مقتربة من أعلى مستوى في نحو شهرين.

واستمر الطلب على المعدن النفيس للاستثمار الآمن، مع توقعات بتشديد القيود لمحاربة طفرة جديدة لفيروس كورونا، مع هبوط الدولار إلى مستويات 2018.

وحسب رويترز، صعد الذهب في السوق الفورية 2.2% إلى 1940.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.6% إلى 1944.40 دولار للأوقية.

وقال دومينيك شنايدر رئيس السلع الأولية وعملات آسيا والمحيط الهادئ في يو.بي.إس لإدارة الثروات في هونج كونج إن احتمال صدور بيانات أضعف في مع اجتياح كوفيد-19 الولايات المتحدة وأوروبا يدعم الذهب.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في عامين ونصف، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب أكثر من 24% في عام 2020، بعد زيادة الطلب عليه للتحوط في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 4.3% إلى 27.49 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 3.7% إلى 1106.70 دولار للأوقية.

واستقر البلاديوم عند 2447.50 دولار للأوقية.