تعرف على المستندات المطلوب تقديمها للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

حددت وزارة التجارة والصناعة، المستندات المطلوب تقديمها من المواطنين الراغبين في المشاركة في مبادرة إحلال وتحويل السيارات بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وكان معرض التكنولوجيا الأول، لتحويل وإحلال السيارات لتعمل بالطاقة النظيفة، قد انطلق صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح

السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث تستمر الفعاليات لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم 4 يناير، وحتى السادس من يناير الجاري.

وتوضح "سيارات الوفد"، في السطور التالية كافة المستندات المطلوب تقديمها عند التقدم

للحصول على التمويل الخاص بمبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلاً من المستفيد والضامن "عقد إيجار/تمليك محل الإقامة- إيصال كهرباء أو تليفون أومياه حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.