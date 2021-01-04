6 محافظات في المرحلة الأولى من مباردة إحلال السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن قائمة المحافظات التي ستشارك في المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.

وتتضمن محافظات المرحلة الأولى، التي

أعلنت عنها الوزارة ضمن مبادرة إحلال السيارات، محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، البحر الأحمر، بورسعيد".

وكانت فعاليات معرض التكنولوجيا الأول، لتحويل وإحلال السيارات لتعمل بالطاقة النظيفة، قد انطلقت صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويستمر المعرض لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم 4 يناير، وحتى السادس من يناير الجاري.