ننشر الشروط المطلوبة لتمويل "الملاكي" في مبادرة إحلال السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن الشروط المطلوب توافرها في المواطنين المقبلين على الاستفادة بمبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

وتقدم "سيارات الوفد"، في السطور التالية الشروط التي كشفت عنها وزارة التجارة والصناعة خلال فعاليات معرض

التكنولوجيا الأول، لتحويل وإحلال السيارات لتعمل بالطاقة النظيفة، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4-6 يناير الجاري .

- ألا يقل سن المتقدم عن

21 سنة ولايزيد عن 55 سنة

- أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط السداد واثبات القدرة المالية للسداد "بيان بإجمالي الدخل الشهري-سندات ملكية- وديعة-...".

- فترة السداد تصل إلى 120 شهراَ متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 أشهر.