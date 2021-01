بنتلي بنتايجا هايبرد 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الفاخرة البريطانية بنتلي عن بنتايجا هايبرد، لتنضم إلى بنتايجا وبنتايجا سبيد اللذين تم الكشف عنهم بالفعل، وتستمد السيارة قوتها من محرك بنزين سعة 3 لتر ومحرك كهربائي لتحصل على قوة إجمالية قدرها 443 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تحصل السيارة على نطاق كهربي نقي يبلغ 50 كم للشحنة الكاملة، وما مجموعه 863 كم من النطاق الإجمالي، كما تُظهر البيانات الداخلية لشركة بنتلي أن ما يقرب من 100% من مالكي بنتلي هايبرد يستخدمون سياراتهم يومياً مع وضع EV للقيادة الكهربائية في رحلاتهم التي تقل عن 50 كم.

تمتلك بنتلي بنتايجا هايبرد بطارية ليثيوم بقدرة 17.3 كيلووات/سا، والتي تتكون من 168 خلية فردية، ويبلغ عمرها المتوقع 160 ألف كم أو ثماني سنوات، وتستغرق إعادة شحنها بالكامل حوالي ساعتين ونصف، كما تُغذي البطارية محركاً مضغوطاً موجود داخل ناقل الحركة والذي يوفر عزماً فورياً.

وبالإضافة إلى أوضاع القيادة المختلفة، فإن بنتايجا هايبرد تتميز أيضاً بما يُسمى نظام بنتلي هايبرد Efficiency Navigation، والذي يساعد السائقين على تحقيق كفاءة أفضل من خلال الشحن العكسي بالضغط على دواسة الوقود، حيث يُشجع النظام السائق على البقاء في وضع القيادة الكهربي.

وفي الختام، تشتمل التحسينات الأخرى دعم آبل كاربلاي لاسلكياً وأندرويد أوتو بشكل قياسي، بالإضافة إلى أجهزة قياس رقمية بالكامل مثل بنتايجا المحدثة، وشاشة نظام ترفيهي جديدة مقاس 10.9 بوصة مضادة للانعكاس والوهج، مع وظائف لمس محسنة بشكل ملحوظ.

