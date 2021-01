“حصاد داكار” يزيد الراجحي بشراكة عبداللطيف جميل للسيارات في المركز الرابع “اليوم”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استطاع البطل السعودي يزيد الراجحي أن يتقدم إلى المركز الرابع لصالح فريق أوفردرايف تويوتا، في ختام منافسات المرحلة الثانية “بيشة – وادي الدواسر” من رالي داكار السعودية 2021، حيث غرد الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا:

“في فئة السيارات السائق السعودي يزيد الراجحي يتقدم للمركز الرابع بعد ختام المرحلة الثانية، وبن سعيدان يتراجع للمرتبة 21 .. في انتظار النتائج الرسمية”.

في حين ذهب المركز الخامس إلى الفرنسي ماثيو سيرادوري الذي تقدّم على مواطنه سيباستيان لوب سائق فريق البحرين رايد اكستريم، واجتاز السائق القطري ناصر بن صالح العطية خطّ نهاية المرحلة الثانية أولًا في فئة السيارات، وبفارق 2:35 دقيقة عن الفِرنسي استيفان بيتِرانسِل.

والجدير بالذكر أن العطية كان قد بدأ المرحلة من المركز العاشر، في حين تصدرها الفرنسي في مُعظم أجزائها، ويُمكن لبيتِرانسِل الشعور بالارتياح لتقدُّمه بسبعِ دقائق تقريبًا عن كارلوس ساينز الذي أنهى المرحلة ثالثًا، كما صعدَ الفِرنسي لصدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة السيارات.

في الختام، في فئة الشاحنات، أنهى السائق دميتري سوتنيكوف المرحلة الثانية أولًا، بعدما تصدر المرحلة منذ البداية، علمًا بأنه كان أول المُنطلقين.

