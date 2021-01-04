كيا وجينيسيس ستطلقان سيارات كروس أوفر كهربائية بعام 2021

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الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت شائعات حول إطلاق جينيسيس لكروس أوفر كهربائية منذ حوالي عام، ففي يناير 2020، أشارت التكهنات إلى ان السيارة عالية الركوب القادمة من صانعة السيارات الفاخرة ستكون كهربائية بالكامل، وها هي الشركة تُؤكد ذلك.
شرحت مجموعة هيونداي في بيان صحفي خطتها لعام 2021، حيث أعلنت أن الكروس أوفر الكهربائية بالكامل من جينيسيس سيتم الكشف عنها في 2021 بجوار كروس أوفر كهربائية أخرى تحمل شعار لكزس، والإصدار الإنتاجي من هيونداي 45 الاختبارية حاملة اسم أيونيك 5، وستستند السيارات الثلاث على المنصة الكهربائية الجديدة من المجموعة الكورية والتي يُطلق عليها اسم E-GMP.
وبدون الخوض في تفاصيل محددة حول سيارات الكروس أوفر الجديدة من كيا وجينيسيس، فقد أوضحت هيونداي أن المنصة الجديدة يُمكنها توفير نطاق أقصى يزيد عن 500 كم للشحنة الكاملة، وباستخدام تقنيات الشحن السريع، سيُمكن شحن السيارة لتسير مسافة 100 كم في خمس دقائق فقط، وتتمثل خطة الشركة طويلة الأجل في الكشف عن ما لا يقل عن 25 سيارة كهربائية بحلول 2025، جميعها ستستند إلى نفس المنصة، وبيع ما لا يقل عن مليون سيارة سنوياً في الأسواق حول العالم.
في الختام، أكدت مجموعة هيونداي أن السيارات الجديدة ستوفر تجربة قيادة جذابة صديقة للبيئة تعكس احتياجات العملاء بأسعار معقولة، مؤكدة أن عمليات بناء وتركيب محطات الشحن الكهربائية حول العالم سيتم تسريعها، ففي عام 2021، ستُطلق 20 محطة شحن سريع في كوريا الجنوبية، كما ستقوم بتحسين البنية التحتية للشحن في اوروبا بالتعاون مع Ionity.
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