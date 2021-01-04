أرامكو تبدأ إنتاج الوقود النظيف بمعايير يورو 5

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس عبدالرحمن الفاضل مدير مصفاة أرامكو السعودية بالرياض، عن بدء إنتاج الوقود النظيف ابتداءً من 1 يناير 2021.

يأتي هذا استعداداً لتطبيق القرار الحكومي باعتماد الوقود النظيف والذي يبدأ العمل به في 1 يناير 2022 حرصاً على تقليل تلوث العوادم.

هذا سيؤدي إلى اعتماد معايير يورو 5 وتخفيض نسبة الكبريت في الديزل من 500 جزء في المليون التي طبقت في 2006 إلى 10 جزء من المليون في 2022.

بناءً عليه سيكون ممكناً في المستقبل استيراد مختلف أنواع مركبات الديزل سواءً كانت تقليدية أو حتى فاخرة والتي محركاتها أكثر تقدماً من الناحية التقنية، مع انتشارها بشكل أوسع في السوق السعودي.