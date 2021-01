اودي A8 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها للمرة الأولى

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ اودي A8 2022 فيس ليفت للمرة الأولى أثناء اختبارها، حيث ظهر نموذجين أوليين بتمويهات على المصدات وألواح الأرباع.

تُظهر الصور أن السيارة ستحصل على شبك أمامي معاد تصميمه، كما حصل أحد النموذجين على لوحة ترخيص تنتهي بالرقم “692” ومُلصق أصفر يوضح أعلى جُهد لها، ما يعني أنها هجينة بالقابس.

ونعتقد أن النموذج الأولي الهجين يمتلك نسخة مطورة من المصابيح الأمامية الاختيارية ليد مزودة بتقنية الليزر، كما تم تغيير شكل المصابيح الأمامية، وتم نقل المصابيح النهارية مع إشارات الانعطاف إلى الجزء العلوي من المصابيح الأمامية القياسية والاختيارية.

وفي الخلف، لم يتغير تصميم المصابيح لكنها تأتي برسومات جديدة تختلف من نموذج أولي إلى آخر، ومن المُحتمل أن تحصل A8 المحدثة على مصابيح خلفية رقمية أوليد كما رأينا في Q5 المحدثة العام الماضي.

في حين استبعدت أودي بناء نسخة كهربائية بالكامل من A8 في جيلها الحالي، لكنها وعدت بتوسيع النطاق الكهربائي للطرازات الهجينة بالقابس، كما ستتميز بنظام قيادة شبه ذاتي من المستوى الثالث، بالإضافة إلى إحياء لقب هورش لإصدار فائق الفخامة للتنافس مع اس كلاس مايباخ، والذي سيتميز بجنوط فريدة.

وفي الختام، يُمكن أن تحصل النسخة الفاخرة على محرك W12 حيث أعلنت أودي أن الجيل الحالي من A8 سيكون آخر طراز للشركة يأتي بالمحرك مزدوج التيربو سعة 6 لتر، في حين يُتوقع أن يتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام للتنافس مع مرسيدس اس كلاس الجديدة كلياً.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin