بشاشة ضخمة وذكاء اصطناعي.. مرسيدس تغير مفهوم القيادة في EQS الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مرسيدس بأنها ستجهز سيارتها EQS الجديدة بشاشة XXL فائقة بهدف رفع مستوى نظام المعلومات والترفيه ووسائل الراحة في السيارة.

وأوضحت الشركة الألمانية، اليوم الإثنين، أن سيارتها الكهربائية الجديدة تقدم بجانب مدى السير الفائق 700 كلم العديد من التجهيزات الرقمية المدهشة مستغلة أحدث ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي لخلق تجربة قيادة رائعة من خلال الشاشة الضخمة MBUX Hyperscreen، والتي تمتد عبر عرض السيارة بالكامل من العمود A إلى العمود A.

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة دايملر الألمانية، أن الشاشة الجديدة تتوفر ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

وتعتمد السيارة الكهربائية الجديدة من مرسيدس على بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، وتتولى تغذية محركين كهربائيين بالتيار اللازم لعملهما ولإنتاج قوة 350 كيلووات/476 حصان، فضلا عن تطوير عزم الدوران الأقصى 760 نيوتن متر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتؤهل هذه القوة التي يتم توزيعها على عجلات السيارة الأربع تسارعا من الثبات إلى 100 كلم/س في 4.5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 200 كلم/س.