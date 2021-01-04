تويوتا تطلق سيارتها C+Pod الكهربائية.. وزنها 670 كيلوجراما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة تويوتا، اليوم الإثنين، النقاب عن السيارة C+Pod الصغيرة المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي، والتي تم تجهيزها بمقعدين فقط.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة ثنائية المقاعد تزن ما بين 670 و690 كجم، كما يبلغ طولها 2.49 متر وعرضها 1.92 متر وارتفاع 1.55 متر ويبلغ طول قاعدة العجلات بها 1.78 متر.

وتطل السيارة بملامح أنيقة من خلال الكشافات النحيفة العاملة بتقنية LED، والمصابيح الخلفية مع الطلاء متعدد الألوان والجنوط قياس 13 بوصة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 9.2 كيلووات/12.5 حصان، ويطور هذا المحرك عزم الدوران الأقصى 56 نيوتن متر.

ويستند نظام الدفع بالسيارة إلى بطارية سعة 9.06 كيلووات ساعة، وتصل بها إلى مدى السير 150 كلم، والسرعة القصوى 60 كلم/س، ويستغرق شحن السيارة في أحسن الحالات 5 ساعات.

وتزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل نظام التحذير من التصادمات الأمامية مع مستشعرات صف السيارة وتطعيمات باللون الأبيض على لوحة القيادة وعدادات رقمية، كما يوجد بالكونسول الأوسط بعض الأزرار للتحكم في مكيف الهواء.