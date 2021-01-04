بنظام الدفع الكهربائي.. انطلاقة قوية لـ"شيفروليه بولت EUV" الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة شيفروليه النقاب عن سيارتها بولتBOLT EUV الجديدة المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السيارة الجديدة يتوفر لها بطارية سعة 55.6 كيلووات ساعة، وتبلغ مدى السير 500 كلم، وتتولى هذه البطارية تغذية محرك كهربائي بالطاقة اللازمة لإنتاج قوة 130 كيلووات/360 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتتمتع السيارة بطول 4.26 متر بملامح رياضية جذابة تدمج ما بين السمات القوية لموديلات الكروس أوفر والسقف الكوبيه الانسيابي والكشافات النحيفة والعاملة بتقنية LED، والتي تدمج إشارات تغيير الاتجاه ومصباح الضوء النهاري، والمصابيح الخلفية بالتصميم الأنيق واسبويلر حافة السقف.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية فإن السيارة الجديدة تقف على منصة جديدة كليا تتمتع بالعديد من الإلكترونيات والأنظمة المساعدة التي تؤهل السيارة للقيادة بطريقة شبه آلية.