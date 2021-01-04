"تجار السيارات": الموجة الجديدة من "كورونا" تسببت في ارتباك القطاع

كتب: باسل الحلواني

أكد عماد عبد المجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن انتهاء مصر من تطبيق التزاماتها الدولية ممثلة في اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تم تطبيق الشريحة الأخيرة منها في يناير 2019، وكذلك تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب التركي في يناير الماضي،

وانتهاء تأثيرات حملات المقاطعة التي انطلقت مطلع العام الماضي، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات الإصابة بكورونا وتخفيف الإجراءات الاحترازية، جميعها عوامل كانت تبشر بأن سوق السيارات سوف يشهد انفراجة كبرى في عام 2021، إلا أن دخول الموجة الثانية من الجائحة غيرت الحسابات، وأصبح مستقبل القطاع غير معروف، في ظل صعوبة التنبؤ بسيناريوهات الأيام القادمة.

توقع "عبدالمجيد"، أن تشهد الأسابيع الأولى من العام الجديد ركوداً في المبيعات، مع استمرار تعليق العمل بمصانع السيارات العالمية، بسبب "كورونا".

وأضاف أن المبيعات قد تبدأ في التحسن بدايةً من الربع الثاني إذا لم تتصاعد الإصابات بالفيروس القاتل، وبشرط التوصل إلى مصل فعال.