وكيل سانج يونج يطرح تيفولي XLV موديل 2021

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة عربيات، وكيل علامة سانج يونج فى مصر، موديل 2021 من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" سانج يونج تيفولي XLV، التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات.

وبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة Comfort بـ 325 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية Style بنحو 345 ألفًا، والفئة الثالثة Luxury بـ365 ألف جنيه.

وتعتمد تيفولي XLV، على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 128حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وتستطيع السيارة الانطلاق من صفر إلى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.7 ثانية، فيما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.6

لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم الفئة الأولي من السيارة Comfort بالمزايا التالية فرامل ABS ، فرامل EBD، وايموبليزر، وسادة هوائية للسائق، وشاشة 9 بوصة ذكية لنظام الصوت مع ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبلوتووث، نظام توجيه كهربائي مع وضعيات نورمال وكمفورت وسبورت، ومقاعد خلفية بطي 60:40، كونسول أمامي مركزي مع مسند ذراع، رحلات، عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام اختيار وضعيات القيادة، 6 سماعات، USB، شاشة لرصد دراجة الحرارة الخارجية، ومصابيح خلفية ليد، مصابيح ضباب أمامية، مصابيح ضباب خلفية، كاميرا رؤية

خلفية، اسبويلر ومصابيح توقف خلفية علوية، ومرايا خارجية بتعديل كهربائي وتسخين للمرايا، تظليل للزجاج الجانبي والخلفي، عجلات ألومنيوم 18 بوصة.

تتميز الفئة الثانية من السيارة Style بنفس المزايا السابقة مع إضافات جديدة تشمل وسادة هوائية للراكب الأمامي مع وقف تنشيط الوسادة، بالاضافة إلى زر لتشغيل المحرك ووقفه، ومفتاح ذكي، ومثبت سرعة، عجلة قيادة جلدية، وعجلات ماسية 18 بوصة، طي للمرايا الخارجية كهربائياً مع اشارات ليد، حساسات ركن خلفية.

أما الفئة الأخيرة من السيارة Luxury فتتميز بنفس التجهيزات السابقة في الفئات الأخرى مع إضافات جديدة تشمل نظام الثبات الالكتروني، نظام الحماية ضد الانقلاب، نظام المساعدة في الصعود، نظام مساعدة الفرامل، نظام التحكم في المنحدرات، نظام مانع الانزلاق، نظام إشارة الطواريء، ومقاعد جلدية، إمكانية ضبط ارتفاع مقعد السائق، مسند خلفي مع حامل أكوب فتحة سقف كهربائية، إضاءة نهارية ليد.