كتب: باسل الحلواني
رحب المستشار أسامة ابوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بتفاصيل مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
وقال "أبوالمجد"، إن ما تضمنه خطاب البنك المركزي الموجه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، سوف يشجع العديد من المواطنينعلى المشاركة في مبادرة الإحلال، خاصةً أن في ظل سعر العائد المنخفض للقروض التي ستقدم للراغبين في إحلال المركبات، الملاكي، والأجرة، والميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج، والذي يقدر بـ 3%، بالإضافة إلى مدة قروض التمويل التي تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، واعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة حد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج.
صرح "أبوالمجد"، بأن القيادة السياسية تسعى بقوة للتحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة سواء الغاز الطبيعي أو الكهرباء، في ظل اكتشافات الغاز الضخمة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة تجار السيارات: أنظمة تمويل "المركزي" لـ"الإحلال" تشجع المواطنين على المشاركة في المبادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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