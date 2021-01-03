موجز الخليج 365 للسيارات.. روائع لكزس وكلاسيكيات الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

رغم تداعيات جائحة كورونا،طرحت لكزس اليابانية مجموعة مميزة من الموديلات على مدار 2020،حققت من خلالها مبيعات قوية.

طرحت لاند روفر البريطانية مجموعة مميزة من الموديلات في 2020 لتنافس بها في سوق سيارات الـ SUV،وحققت من خلالها مبيعات كبيرة رغم الجائحة.

يجذب الملتقى الخليجي للسيارات الكلاسيكية الهواة في أنحاء المنطقة ويحظى باهتمام كبير من رواد السيارات حول العالم.

كشفت شركة مرسيدس الألمانية لتصنيع السيارات الفارهة، اليوم الأحد، النقاب عن سيارتها CLS الجديدة.

قفزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 40% في عام 2020 مقارنة بعام سابق.