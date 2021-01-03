رالي داكار: كارلوس ساينز يفوز بالمرحلة الأولى بفارق ضئيل

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت فعاليات رالي داكار الأشد تنافسا في العالم الأحد وفي مسار يربط بين جدة وبيشة طوله 356 كيلومتر خرج ميني كارلوس ساينز منتصرا.

وقد انطلق ناصر العطية أولا بعد تسجيله الزمن الأسرع في المرحلة التمهيدية أمس، لكنه فقد الوتيرة واتسع الفارق بينه وبين أبرز الأسماء، التي كان من بينها ثنائي اكس-رايد.

ساينز وهو بطل العام الماضي كان الفارق بينه وبين ستيفان بيترانسيل ثوان قليلة حتى نقطة التحقق عند الكيلومتر 222، حيث خسر ساينز حينها 3 دقائق كاملة، لكنه استطاع التعويض في آخر 55 كيلومتر وحقق الفوز بتوقيت 3 ساعات و 5 دقائق و56 ثانية، متفوقا على بيترانسيل بفارق 25 ثانية فقط.

كان ثنائي اكس-رايد مبتعدا نسبيا عن باقي المنافسين، وحل التيشكي مارتن بروكوب ثالثا متأخرا 3 دقائق عن الصدارة، ثم ثنائي اس ار تي ريسينج ماثيو سيرادوري ويزيد السعيدان بالمركز الرابع والخامس.

وحل الإماراتي الشيخ خالد القاسمي سادسا على متن سيارة أبو ظبي ريسينج، ثم سائق فريق تويوتا الأساسي جينيل دي فيلييرز حل سابعا متأخرا تسع دقائق، ويليه ناني روما سائق فريق البحرين اكس-ريد ثامنا أمام ياكوب بريجينسكي الذي حل تاسعا، وكان المركز العاشر من نصيب العطية متأخرا 12 دقيقة و34 ثانية.