توبي برايس يحتل صدارة فئة الدراجات عن المرحلة الأولى في داكار 2021

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الخليج ٣٦٥ نت – فاز توبي برايس بالمرحلة الأولى من سباق رالي داكار المقام في السعودية، ساعيا لتحقيق لقبه الثالث.
المرحلة التي يبلغ طولها 227 كيلومتر بين جدة وبيشة، لم يؤدي فيها برابيك دراج هوندا الفائز بالنسخة السابقة جيدا في أول 37 كيلومتر خصيصا، وأنهى المرحلة متأخرا 18 دقيقة و32 ثانية.
أما برايس دراج كاي تي ام الذي انطلق تاسعا فنزع الصدارة من خافييير دي سولتريه دراج هوسكفارنا بعد 136 كيلومتر وأكمل المرحلة متقدما 35 ثانية كيفن بينافيديس دراج هوندا الآخر، ليحتل صدارة الترتيب العام بفارق 23 ثانية.
دي سولتريه كان قد تصدر في أول 92 كيلومتر لكنه فقد وتيرته القوية وانتهى بالمركز السادس متأخرا 4 دقائق و35 ثانية. وكان الترتيب بعد المرحلة الأولى كما التالي:
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