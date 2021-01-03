اعتماد 9 أنشطة متنقلة بالمملكة منها غسيل السيارات والصيانة

الخليج ٣٦٥ نت – اعتمد ماجد بن عبد الله الحقيل بصفته وزير الشؤون البلدية والقروية 9 أنشطة متنقلة ضمن مشروع تحسين بيئة العمل، على أن تشمل الخدمات: الصيانة المنزلية (كهرباء – سباكة – تكييف)

صيانة الجوالات

صيانة الحاسب الآلي

غسيل السيارات

إصلاح إطارات السيارات

صيانة السيارات (كهرباء – ميكانيكا)

تبديل زيوت السيارات

تأجير الدراجات الهوائية

الحلاقة للرجل والأطفال وأوضحت الوزارة أن الآثار المتوقعة تشمل رفع مستوى الخدمة المقدمة وتنظيم سوق الأعمال المتنقلة وتوفير فرص عمل ورفع معايير السلامة والصحة للأنشطة المتنقلة. ويمكن تحقيق هذه الآثار من زيادة مستوى الشفافية وتسهيل الرقابة والخضوع لقائمة فحص موحدة وتقديم الخدمة بوسائل أسهل.

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