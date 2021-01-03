طالبة سعودية تحصد جوائز عالمية لتمكين قيادة الصم

الخليج ٣٦٥ نت – حصدت الطالبة السعودية ريناد الحسين عدة جوائز دولية عن اختراعها الذي يمنح الأشخاص المصابين بالصم فرصة لقيادة السيارة.

وفي مقابلة تلفزيونية على قناة الإخبارية، تكلمت ريناد عن الابتكار، والذي يتمثل في أجهزة استشعار تتعرف على الأصوات الخارجية وتقوم بترجمتها وترسلها إلى السائق، وبالتالي يمكنه التعرف على الأصوات المحيطية، ولأن الكثير من الصم ليسوا ملمين بالقراءة والكتابة، فقد أضافت إلى التنبيهات ألواناً وصوراً لتوفير وسيلة تنبيه سريعة.

أشارت الطالبة بكلية الطب في جامعة الملك سعود إلى أن بعض الدول تمنع قيادة الصم للسيارات وهو ما دفعها إلى إيجاد حل الذي قد يمكن نحو 5% من سكان العالم الأصماء من قيادة السيارة وإدراك الأصوات عن طريق النظر.

وختاما، من بين الجوائز العالمية التي حصدها الابتكار كانت كأس المنظمة العالمية الفكرية لأفضل اختراع على مستوى العالم نسخة 2020، الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا نسخة 2019، والجائزة الذهبية في أولمبياد كوريا الدولي لأفضل اختراع على مستوى العالم نسخة 2020.