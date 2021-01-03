شيفروليه بيك أب الكهربائية تظهر بشكلها المتوقع+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – تستثمر جنرال موتورز 27 مليار دولار في تطوير 30 سيارة كهربائية جديدة بحلول 2025، منها بيك أب كهربائية من شيفروليه تقارب في حجمها جي ام سي همر، وقد شوقت لها في مؤتمر المستثمرين الأخير وسرب أحد الصحفيين لمحة عن البيك أب التي لا نعرف اسمها بعد.

الشكل المتوقع

من ناحية التصميم، فيتميز بعناصر تصميمية تقليدية وملامح رياضية من كورفيت، بما في ذلك الواجهة الأمامية بالملامح العدوانية وخطوط تصميمية تحد المنطقة التقليدية للشبك الأمامي وأسفلها كسوة بلاستيكية وترتيب فريد للإضاءة بالمصابيح الأمامية المنقسمة حيث الكشافات عالية الإضاءة بالأعلى ومنخفضة الإضاءة بالأسفل. ويتضح جمالية التصميم من الجانب مع خطوط بارزة وتجاعيد دقيقة ومصدات مميزة، ويذكرنا العمود الخلفي المائل بتصميم همر ولا يوجد فاصل بين سرير الشحن والمقصورة خلاف سيلفرادو.

وتوقع أن يركز تصميم الداخلية على العملية والكفاءة مع مواد عالية الجودة وتكنولوجيا حديثة يمثلها الشاشات اللمسية لنظام المعلومات والترفيه والعدادات الرقمية ودعم مساعد جوجل الصوتي ونظام ملاحة وتطبيقات بيئية ونظام سوبر كروز لقيادة بدون اليدين وتغيير المسار تلقائيا على الطرق المتوافقة.

وبالنسبة للأداء، فتستند البيك أب من شيفروليه على منصة BT1 800-volt لتوزيع الوزن المثالي وهي المستخدمة في جي ام سي همر الكهربائية التي من مواصفاتها من السهل توقع 800 قوة حصانية وعزم 12,880 نيوتن متر وثلاث محركات كهربائية بدفع كلي لتتسارع إلى 96 كم/س في 4 ثوان، وإن كانت هذه الأرقام متوقعة للفئة العليا، وأن تستخدم الفئات الأقل محرك أو محركين ومدى 483 كم وتوفير حزمة بقدرة شحن سريع يبلغ 350 واط ومدى 724 كيلومتر من شحنة واحدة.

يتوقع من البيك أب الكهربائية من شيفروليه منافسة أمثال فورد F-150 الكهربائية وتيسلا سايبرتراك وريفيان R1T ولوردستاون اندورانس. وقيل أن الإنتاج سيبدأ مبكرا عن ما خطط له في 2025، وأن يكون الكشف الرسمي في 2022.