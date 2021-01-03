“بالصور” كيا تبدأ تغيير شعارها بمقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن هو سانج سونج رئيس كيا توجه العلامة الكورية عبر شعار جديد وتغيير اسمها إلى كيا بدلاً كيا موتورز، ومؤخراً تم التقاط صور للمقر الرئيسي في كوريا الجنوبية بعد إزالة الشعار القديم، استعداداً لوضع الشعار الجديد الذي يستخدم حروف KIA متصلة لشكل يوحي بالديناميكية والأناقة والابتكار.

رئيس كيا الجديد كان قد ذكر أن الشركة الكورية لديها خطة Plan S، تمتد لخمس سنوات وتطمح إلى تهيئة الشركة لدخول صناعة المركبات الكهربائية ووسائل التنقل الحديثة وتكوين قاعدة عملاء أصغر سنا برفع جودة السيارات، وهي لذلك بحاجة إلى شعار جديد يعبر عن دخول الشركة عصر الصناعة الجديد.

توجه كيا الذي يبدأ تنفيذه يناير الجاري يستهدف صناعة تشكيلة سيارات كهربائية مكونة من 11 طراز بحلول 2025، وعلى الأقل، 7 مركبات لن تتوفر سوى بمحرك كهربائي فقط بحلول 2027. إلى جانب الاستثمار في “المركبات المصممة لغرض معين” كما تسميها الشركة واختصارا PBV، وتشمل وسائل تنقل للشركات مثل سيارات الأجرة والروبوتاكسي ذاتية القيادة ومركبات تجارة إلكترنية.

ومن المقرر أن تطلق كيا أول سيارة كهربائية خلال عام 2021 الجاري، وأن تحمل الشعار الجديد، الذي وإن لم يتأكد رسميا، فقد رأيناه في صور براءة اختراع وعلى عجلة القيادة والباب الخلفي لسيارة K7 القادمة.