لكزس تتحدى كورونا وتطرح 13سيارة.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تداعيات جائحة كورونا،طرحت لكزس اليابانية مجموعة مميزة من الموديلات على مدار 2020،حققت من خلالها مبيعات قوية.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر" ،مواصفات 13 سيارة جديدة طرحتها لكزس للبيع بالأسواق منذ بداية 2020، مع توضيح أبرز المواصفات.

لكزس 2020 UX



التكلفة الافتتاحية: 33,325 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

عزم الدوران: 151 لفة/قدم



لكزس 2020 RC

التكلفة الافتتاحية: 42,320 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 280 لفة/قدم



لكزس 2020 RC F

التكلفة الافتتاحية: 65,925 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 395 لفة/قدم



لكزس 2020 RX

التكلفة الافتتاحية: 45,175 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 7

عزم الدوران: 263 لفة/قدم



لكزس 2020 NX

التكلفة الافتتاحية: 37,895 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 258 لفة/قدم



لكزس 2020 LX

التكلفة الافتتاحية: 87,775 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 2

عزم الدوران: 403 لفة/قدم



لكزس 2020 LS

التكلفة الافتتاحية: 76,475 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 442 لفة/قدم



لكزس 2020 LC

التكلفة الافتتاحية: 93,975 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

عزم الدوران: 398 لفة/قدم



لكزس 2020 IS

التكلفة الافتتاحية: 39,585 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 280 لفة/قدم



لكزس 2020 GX

التكلفة الافتتاحية: 54,025 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 329 لفة/قدم



لكزس 2020 GS F

التكلفة الافتتاحية: 86,035 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 1

عزم الدوران: 389 لفة/قدم



لكزس 2020 GS

التكلفة الافتتاحية: 52,090 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 280 لفة/قدم



لكزس 2020 ES

التكلفة الافتتاحية: 40,925 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

عزم الدوران: 267 لفة/قدم

