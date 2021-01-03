8 موديلات جديدة من لاند روفر تشعل سوق سيارات الـ SUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت لاند روفر البريطانية مجموعة مميزة من الموديلات في 2020 لتنافس بها في سوق سيارات الـ SUV،وحققت من خلالها مبيعات كبيرة رغم الجائحة.

وفي تقرير بالصور ،عرض موقع "كار أند درايفر" الأمريكي المختص بأخبار السيارات، أبرز هذه الموديلات،و الكشف عن المواصفات والأسعار .

لاند روفر Range Rover Velar



التكلفة الافتتاحية: 57,450 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 6

عزم الدوران: 502 لفة/قدم



لاند روفر Range Rover Sport

التكلفة الافتتاحية: 70,000 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 5

عزم الدوران: 443 لفة/قدم



لاند روفر Range Rover Sport Supercharged

التكلفة الافتتاحية: 87,850 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 3

عزم الدوران: 516 لفة/قدم



لاند روفر Range Rover Evoque

التكلفة الافتتاحية: 43,700 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 6

عزم الدوران: 295 لفة/قدم



لاند روفر 2020 Range Rover

التكلفة الافتتاحية: 92,250 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 5

عزم الدوران: 365 لفة/قدم



لاند روفر 2020 Discovery Sport

التكلفة الافتتاحية: 38,850 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 6

عزم الدوران: 269 لفة/قدم



لاند روفر 2020 Discovery

التكلفة الافتتاحية: 53,650 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 4

عزم الدوران: 332 لفة/قدم



لاند روفر 2020 Defender

التكلفة الافتتاحية: 51,250 ألف دولار

الفئات المتوفرة: 7

عزم الدوران: 406 لفة/قدم

