كل ما تريد معرفته عن اليوم الخليجي للسيارات الكلاسيكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجذب الملتقى الخليجي للسيارات الكلاسيكية الهواة في أنحاء المنطقة ويحظى باهتمام كبير من رواد السيارات حول العالم.

وانطلقت فعاليات الملتقى الخليجي للسيارات الكلاسيكية في دورته الثانية، اليوم الأحد، بمحافظة عنيزة الواقعة بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.



ينطلق الملتقى في الثالث من يناير/ كانون الثاني من كل عام، وهو فرصة لتجمع هواة السيارات الكلاسيكية في أنحاء المنطقة.

ويعرض بالملتقى أكثر من 200 سيارة كلاسيكية تنتمى إلى ماركات مختلفة وأشكال وأحجام متنوعة.

ومن أشهر طرازات السيارات الكلاسيكية المعروفة عالميا رولزرويس، وكاديلاك، وبويك ريفييرا، وباكارد، و بونتياك، و دودج، وموستانج، وكورفيت، وكامار.

قيمة لا تقدر بثمن

تمثل السيارات الكلاسيكية عشقا للأشحاص الذين لديهم شغف اقتناء التحف الفنية الفريدة، والتي تتطلب اعتناء خاصا وتوفير كافة مستلزماتها من أجل الحفاظ على رونقها وحالتها.

وبعض هذه السيارات الكلاسكية لا تقدر بثمن لكون قيمتها الحقيقية تتمثل في تاريخها، وندرة وجودها في مختلف أسواق العالم، نظرا للتوقف عن تصنيعها منذ عشرات السنين، وتخريد الكثير منها.

مواصفات السيارة الكلاسيكية

وضع الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية تعريفا واضحا لهذه الفئة من السيارات، وهي الطرازات الثرية التي تتمتع بمجد وشهرة، ويكون مر على صنعها أكثر من 30 عاما، وتتميز بندرة الإنتاج، مع التزام أصحابها بالحفاظ عليها، وأن تكون لا زالت مستخدمة في التنقل.

4 فئات رئيسية

قسم الاتحاد الدولي السيارات الكلاسيكية إلى ٤ فئات، الأولى هى السيارات الأنتيك التى تم إنتاجها ما بين 1912 حتى 1942، وتتميز بهيئة وتصميم معين مثل الكشافات الأمامية الكبيرة، والعجلات (الإستبن) معلقة على الرفارف الجانبية والشكمانات نيكل كروم وخارجية.

ومن بين هذه الطرازات دورزنبيرج، ورولز رويس، ولاجوندا، وارمسترونج، وديلاهاى، واوبرن، وجاجوار وغيرها.

أما الفئة الثانية فتم إنتاجها ما بين عام 1942 وحتى مطلع الخمسينيات، وأبرز طرازاتها كاديلاك، وكرايسلر، وإمبريال، وبويك، وفورد، ولنكولن.

وتعرف الفئة الثاثة بالسيارات العتيقة التي تنتمى لحقبة نهاية الخمسينات حتى مطلع السبعينات، وهيمنت عليها الشركات الأمريكية بشكل كبير، لاسيما في ظل تواجدها في أفلام هوليود.

ومن بين هذه الماركات سيارات من إنتاج شركات جنرال موتورز، وكرايسلر، وفورد.

وأخيرا، الفئة الرابعة تعرف بالسيارات الكلاسيكية الحديثة، التي انطلقت من بداية السبعينات حتى منتصف الثمانينات، وتتنوع طرازاتها ما بين شركات حالية أمريكية وألمانية وإيطالية.

يذكر أن الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية تأسس عام 1966، بالاشتراك مع اتحادات ونوادي السيارات الكلاسيكية من مختلف الدول بغرض خدمة مصالح أصحاب السيارات الكلاسيكية.

وتمثل الأندية الأعضاء في هذا الاتحاد أكثر من 1.5 مليون شخص من عشاق السيارات الكلاسيكية في 64 دولة وأكثر من 85 منظمة.