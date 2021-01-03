كيا K5 تحصل على جائزة أفضل سيدان متوسطة مقابل سعرها

الخليج ٣٦٥ نت – فازت سيارة كيا K5 الجديدة كليًا بجائزة “CarBuzz’s 2020 People’s Car Awards” كأفضل سيارة قيمة مقابل سعرها في فئة السيدان المتوسط، حيث تأتي السيارة بسعر 90,330 ريال، مع تصميم أنيق وتقنيات متطورة وكذلك محرك تيربو.

وصرح شون يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا قائلاً : “لقد تغير الكثير مع كيا على مدار العقد الماضي من حيث التصميم والأداء، ولكن القيمة المذهلة التي نقدمها لعملائنا لن تتغير أبدًا، لقد قام فريق كيا من المصممين والمهندسين بعمل مذهل وهو ما أدركته CarBuzz”.

هذا وصرح جاريد روزنهولتز، كبير محرري CarBuzz قائلاً: “أثبتت K5 أن السيارة السيدان لا تزال تحتل مكانة مهمة في سوق تهيمن عليه سيارات الكروس أوفر، فبعد قيادة K5 الجديدة، خرجنا منبهرين بأسلوبها الفريد، وتصميمها الداخلي المنظم جيدًا، والمواد الفاخرة، وتكنولوجيا السلامة المتميزة.” وأضاف ” نعتقد أن K5 تقدم أفضل مزيج من الميزات والمتعة مقابل السعر، مما يجعلها تستحق الجائزة بوضوح”.

هذا وتعد K5 أقوى سيارة سيدان متوسطة الحجم للعلامة التجارية على الإطلاق مع محركات تيربو، وتصميم داخلي فاخر مليء بالتكنولوجيا ليس بعيدًا عما تجده بسيارة فاخرة بسعر أعلى بكثير.