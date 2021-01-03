مرسيدس تطلق سيارة شرسة ضمن فئة CLS.. شاهد المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة مرسيدس الألمانية، لتصنيع السيارات الفارهة، اليوم الأحد، النقاب عن سيارتها CLS الجديدة.

وتظهر السيارة CLS الجديدة بملامح أكثر شراسة وأناقة مع نسخ تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in.



وأوضحت الشركة أن السيارة تقف على نفس المنصة الخاصة بسيارة الفئة E، كما تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك ديزل بقوة 194 حصان ومحرك كهربائي بقوة 90 كيلوواط.

وبتضافر جهود كلا المحركين ينتج النظام قوة 306 حصان، كما تبلغ السيارة مدى السير 59 كلم.

وقالت الشركة الألمانية إن السيارة يتوفر منها نسخة أخرى تعتمد على سواعد محرك بنزين بقوة 211 حصان، وآخر كهربائي بقوة 90 كيلوواط. وينتج النظام في هذه النسخة 320 حصانا.

وأشارت مرسيدس إلى أن السيارة الجديدة حصلت على خدمات أنظمة مساعدة جديدة وتحديث لنظام الملتيميديا MBUX، كما تتمتع المقصورة الداخلية بخدمات شاشتين قياس 25ر10 بوصة ومقود جديد.

وكانت الشركة الألمانية قد أعلنت عن طرح نسخة Maybach فارهة من أيقونتها GLS 600، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، في ربيع العام القادم بسعر يبدأ من نحو 156 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة ترسم طابع الفخامة على شكلها الخارجي بطول 5.21 متر من خلال تطعيمات الكروم على شبكة المبرد والجنوط، والعديد من أسطح الكروم الأخرى على باقي الجسم، ونجمة مرسيدس المرتفعة، والتي تعانق الرياح أثناء القيادة، كما تتميز السيارة من خلال شعار اسم النسخة المرسوم على العمود C.