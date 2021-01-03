قفزة قياسية بصادرات كوريا الجنوبية من السيارات صديقة البيئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 40% في عام 2020 مقارنة بعام سابق.

وكشفت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات منخفضة الانبعاثات.



وقد ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية بالكامل والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين إلى 4.6 مليار دولار العام الماضي من 3.3 مليار دولار قبل عام، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، ونقلته وكالة "يونهاب" الرسمية.

واستحوذت السيارات الصديقة للبيئة على 12% من مجمل صادرات كوريا من السيارات العام الماضي، ارتفاعا من 7.7% قبل عام، وفقا للوزارة.

وقد بلغت المبيعات التراكمية لخلايا الوقود الهيدروجينية أكثر من 5 آلاف وحدة في عام 2019، مقارنة بنحو 900 وحدة مقارنة بالعام السابق له، وفقًا للبيانات الحكومية.

وتصدرت هيونداي موتور أكبر مصنع للسيارات في كوريا من حيث المبيعات بشكل رئيسي السيارات الكهربائية بالكامل مثل كونا الكهربائية وأيونك إلكتريك ونيكسو الهيدروجينية.

وعلى المستوى المحلي، فقد أدخلت كوريا الجنوبية مطلع العام الماضي تعديلات على نظام الدعم الحكومي للسيارات الصديقة للبيئة، بحيث يُسمح لمن يشترون السيارات ذات الكفاءة العالية أن يحصلوا على دعم أكبر.

وتم زيادة دعم الشراء الذي يُصرف لمرة واحدة للسيارات الكهربائية إلى 18.2 مليون وون (أو ما يعادل 15712 دولارا).

وبموجب مبادرة الدعم، أنفقت كوريا الجنوبية نحو 370 مليار وون، للترويج لمبيعات السيارات الهيدروجينية وتطوير التكنولوجيا ذات الصلة.