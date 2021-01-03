بي إم دبليو X4 M.. رفاهية الـ SUV في ثوب شرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بي إم دبليو النقاب عن الجيل الجديد من أيقونتها X4 M، المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، بمظهر أكثر شراسة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تظهر بملامح جديدة من خلال المئزر الأمامي الجديد، وفتحات التهوية الجديدة، فضلا عن التصميم الجديد للمصابيح وشبكة المبرد ومخارج مجموعة العادم والإضاءة الداخلية.

وتقف السيارة الجديدة على جنوط كبيرة، ومكابح فائقة مع مجموعة تعليق معدلة، وتزخر المقصورة الداخلية بنظام ملتيميديا جديد مع شاشة لمسية كبيرة في الكونسول الأوسط، ويزأر بداخل السيارة محرك تربو مزدوج سعة 3 لتر بقوة 480 حصان، ويولد هذا المحرك سداسي الأسطوانات في نسخة Competition 510 حصان.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الأحدث من طراز X4، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد في نسخة X4 M

كان أبرز ما أجرته بي إم دبليو لطراز X4 بنسخته الجديدة، أن دعمت المنظومة التكنولوجية للطراز، وأضافت مجموعة من الكماليات التقنية مثل راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وتوفير نظام تشغيل أندرويد أوتو ومجموعة من أنظمة الأمن المساعدة للسائق.

الأسعار

ويتوفر من طراز بي إم دبليو X4 بنسخته الأحدث لعام 2021، فئتان مختلفتان للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية من الطراز، باسم xDrive30i وتطرح بتكلفة 52,595 دولارا، وأعلى فئة من الطراز تتوفر باسم M40i وتطرح بتكلفة 62,695 دولارا.

المحرك

وتطرح بي إم دبليو نسخة 2021 الجديدة من الطراز بخيارين فيما يخص المحرك، الأول يتوفر للفئة الافتتاحية من طراز x4 وهو محرك بسعة 2.0 لتر ذو 4 إسطوانات، ينتج قوة 248 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية.

الخيار الثاني هو محرك مخصص للفئة الأعلى من الطراز، بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 382 حصانا، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية.